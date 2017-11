Il n’y a rien que Maripier Morin déteste plus au monde que des cases libres dans son agenda. La pétillante brunette a remédié à son besoin intense d’activités en se lançant dans un nouveau projet : la création d’une collection de lingerie en collaboration avec Blush. Tout est conforme à l’image de MP. Il y a son côté libre et naturel (des soutiens-gorges sans bonnets ni effet balconnet). Son sens du glamour (des culottes à taille haute style années 50). Sa simplicité (peu de pièces, une palette réduite au noir et nude). Et son côté zéro snobisme (des prix très abordables : de 16 $ pour une culotte à 39 $ pour un combiné). Simons et blushlingerie.com. *Dès le 19 novembre

Photo: Shayne Laverdière Lingerie Maripier Morin x Blush: si sexy!