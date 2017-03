Dernier sprint des semaines de mode : nous voici à Paris ! La capitale française devient une immense passerelle à ciel ouvert grâce aux influenceuses, journalistes et fashionistas qui assistent aux présentations des collections de prêt-à-porter. Des milliers de fans guettent les nouveautés des créateurs, bien sûr, mais passent encore plus au peigne fin les tenues des invitées qui assistent aux défilés. Ce jury virtuel ne perd pas une seconde pour récupérer l’ultime trouvaille de stylisme. Parce que tout n’est pas dans le vêtement et l’accessoire (souvent hors de prix), mais bien souvent dans l’agencement (et ça, ça n’a pas de prix !). La façon nonchalante de porter un chemisier. Le bon nœud du bandana. Le bord du jean roulé jusqu’à la hauteur de l’heure. Ne nous gênons pas, nous non plus, pour aller piger dans ces idées !

Instagram @stylescrapbook Mode à Paris: les meilleurs looks de street style Andy Torres @stylescrapbook