Mode: doit-on assortir la couleur de son sac à main à celle de ses chaussures?

« La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas de convention précise en la matière. Dans le doute, on peut se laisser guider par quelques grands principes », affirme Sophie St-Laurent, notre spécialiste mode à Châtelaine.

Ce n’est pas un crime d’agencer ces deux articles. Mieux vaut toutefois le faire dans une palette neutre : nude, noir, marine, gris ou brun. Et pour donner de la personnalité au duo, on aime que les chaussures et le sac soient taillés dans des matériaux de textures différentes (suède, cuir façon croco, cuir verni, tissu texturé, etc.).

On peut désassortir ses neutres sans problème. Un fourre-tout cognac avec une botte noire, ça passe partout.

Avec des tons actuels comme le bordeaux, ou même des coloris vitaminés comme le bleu Klein ou le rouge – très prisés en ce moment –, on préférera dépareiller pour éviter l’effet « kit ». Par exemple, les couleurs primaires ou pastel sont jolies avec des neutres. On peut aussi oser les combinaisons inusitées comme une pochette bordeaux et des escarpins safran.

