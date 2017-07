Le chapeau de l’été, c’est Mariouche Gagné qui l’a fait!

Depuis qu’elle fait équipe avec le presque centenaire chapelier montréalais Canadian Hat (99 ans, pour être précise), Mariouche prend plaisir à manier la paille pour la transformer en magnifiques chapeaux. Pour une fille amoureuse des hivers froids, la fibre végétale estivale représentait un défi qu’elle a brillamment relevé. Les tressages rustiques ou fins sont sculptés en capelines et en canotiers super romantiques, mais aussi en modèles plus masculins comme le fedora, le trilby et le pork pie. Un must dans toute garde-robe de modeuse ou de fille prudente avec les rayons UV. Harricana par Mariouche (416, rue McGill, Montréal, harricana.qc.ca)

