On aime le parka!

Au chaud en ville

Le parka de duvet à capuchon bordé de fourrure, manteau utilitaire des grandes expéditions arctiques, a migré vers le sud. Il est depuis quelques années devenu un must de l’attirail hivernal urbain et on le porte avec assurance par-dessus nos tenues décontractées ou chics. Tant qu’à s’en procurer un cette année, on s’assure de zieuter du côté de labels québécois comme Kanuk, Toboggan, Quartz Co., Moose Knuckles, Mackage, Ookpik World, Soia & Kyo et Rudsak. Il faut dire que les tempêtes, le mercure à -25 °C et l’humidité qui pénètre dans les os, on connaît… Mais ça ne nous empêche pas d’avoir le sens du style !