Pandora: la marque danoise de bijoux qui fait sensation

L’un a des yeux de braise et l’autre, le regard bleu glacier. La retenue de l’un constraste avec la volubilité de l’autre. Francesco Terzo et Filippo Ficarelli, unis dans la vie comme au boulot, sont les directeurs artistiques de Pandora. Ces Italiens à l’esthétique parfaite partagent leur temps entre Copenhague, Milan, Bangkok… et les avions. Ils arrivaient d’une tournée de promotion en Australie quand nous les avons rencontrés à New York.

La nouvelle collection Shine décline le thème de l’abeille. Pourquoi le choix de cette muse ailée?

Filippo Ficarelli: L’abeille symbolise la réussite en communauté, une valeur d’entreprise primordiale pour la Pandora. Cet insecte est source de vie [sans pollinisation, l’agriculture mondiale s’effondrerait]. En fouillant dans les archives de Pandora, on a découvert qu’une des premières breloques [à noter que Pandora utilise toujours le mot charm, peu importe la langue] dessinées par la maison a été une abeille reine.

C’est inusité, autant d’or chez Pandora…

FF: En effet. Au lieu de l’argent habituel, on a travaillé le Pandora ShineMC (de l’or 18 carats plaqué sur de l’argent) pour explorer l’univers de l’abeille: l’insecte lui-même, la ruche, la géométrie des alvéoles… Remarquez la couleur ambrée de l’émail qui rappelle la couleur du miel.

Vous êtes Italiens. Quel est l’apport de votre pays dans le monde de la joaillerie?

FF: Un raffinement et un savoir-faire d’exception.

Francesco Terzo: Nous amenons notre culture. Le bijou fait tellement partie de notre ADN. En Italie, il y a plus de bijouteries que de pharmacies!

Comment travaillez-vous?

FF: Le processus de création est très complexe. Nous ne cherchons pas à cibler des tendances très pointues. On puise dans d’innombrables sources: les expositions, la musique, l’architecture, les voyages, les rencontres, les livres… si nous n’étions pas designers, on serait bibliothécaires!

Vous avez des icônes de style?

FF et FT: David Bowie, Jane Birkin, Coco Chanel et Monica Vitti.

Quelle est la nouvelle pièce qu’il faut absolument porter?

FT: L’agencement des bijoux compte plus selon nous que la pièce du jour à tout prix. On enfile plusieurs bracelets, les colliers se portent en longueurs décalées.

Quelle est le charm le plus populaire?

FT: Le modèle Cœur tendre.

Parlez-nous de la politique éthique chez Pandora.

FF: Les employés dans les mines et dans les ateliers de fabrication en Thaïlande bénéficient d’excellentes conditions de travail. Les bijoux sont réalisés à partir de métaux recyclés [selon les statistiques de 2016: argent (84%) et or (96%).]

Quelle est la différence majeure entre les Italiens et les Danois?

FF: La culture éthique et le bien public sont très importants au Danemark. Les gens sont structurés et organisés!

La mode est aux bijoux dotés de pouvoirs protecteurs. Croyez-vous que des films comme Harry Potter et des séries comme Game of Thrones ont contribué à ce courant ?

FT: Une de nos séries préférées est justement Game of Thrones! On est aussi des fans de The Crown… et on a dessiné un jonc couronne dans la collection!

FF: Les bijoux aident les gens à se sentir sûrs d’eux-mêmes.

Si vous étiez une pierre précieuse…

FF: Un diamant blanc

FT: Une aigue-marine

De quoi êtes-vous fiers?

FF: Pouvoir exprimer notre créativité en toute liberté et être authentiques dans nos designs.

Le meilleur conseil que vous avez reçu?

FF: Mes parents m’ont encouragé à cultiver la différence.

FT: Il faut toujours trouver le bon côté des gens et de la vie.

Une recommandation pour quelqu’un qui débute dans le milieu?

FT: C’est un monde difficile et compétitif. Soyez bien décidé!

FF: Étudiez. Soyez curieux. Lancez-vous des défis.