Poitrine forte: trouver le bon soutien-gorge sans négliger son décolleté

10. Calculateur de taille de soutien-gorge

Pas toujours facile de connaître sa taille de soutien-gorge… Voici un guide étape par étape pour la découvrir. Avant de commencer, on enfile un soutien-gorge non rembourré bien ajusté. On va chercher un ruban à mesurer et on se prépare à calculer. Pour mesurer la bande de contour : On enroule un ruban à mesurer autour de sa cage thoracique, en soulevant le buste pour s’assurer que le ruban est collé au corps, à la base des seins. On vérifie dans le miroir que le ruban est bien droit dans le dos. Si le nombre est impair, on arrondit au prochain nombre. Si le nombre est pair, on ajoute 2 pour atteindre le prochain nombre pair. Par exemple, si on mesure 30 pouces, on ajoute 2 pour un total de 32. Pour calculer la profondeur de bonnet : On place le ruban à mesurer autour de la partie la plus saillante du buste (à la hauteur des mamelons, généralement). Encore une fois, on vérifie dans le miroir que le ruban est bien droit dans le dos. Pour obtenir la taille de bonnet : On note la mesure du tour de poitrine, puis on soustrait la mesure de la bande de contour (nombre pair). Chaque pouce de différence entre la mesure du tour de poitrine et celle de la bande contour équivaut à une taille de bonnet. 1 pouce = A 2 pouces = B 3 pouces = C 4 pouces = D 5 pouces = DD 6 pouces = E (Et ainsi de suite.) Par exemple, si notre tour de poitrine est 43 et notre bande de contour 38, la différence est de 5 pouces; notre taille de soutien-gorge est donc 38DD. À noter: les tailles peuvent varier en fonction de la marque, de la matière utilisée et de la coupe, alors mieux vaut essayer avant d’acheter Crédit photo: Diane Duong