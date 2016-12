«Puis-je porter la jupe midi si je mesure 5 pieds 2 pouces?»

À LIRE: Comment nettoyer ses bottes d’hiver?

La longueur midi – que ce soit pour une jupe, une robe ou un pantacourt – a bien mauvaise réputation ! « Comme l’ourlet s’arrête à l’endroit où le mollet est le plus fort, on a tendance à penser que ça alourdit ou écrase la silhouette, note Elise Lachance. Pour que ce vêtement avantage une fille de petite stature, je suggère simplement de l’agencer à un escarpin ou à une sandale à talon haut et de montrer le plus de jambe nue possible. On fera l’inverse en automne ou en hiver : on conjuguera la midi avec une botte cavalière ou une cuissarde qui ne dévoilera pas de peau. Dans les deux cas, l’idée est d’allonger la jambe. »

