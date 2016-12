Quelle est la tendance en matière de collants et chaussettes?

À LIRE: Mode: doit-on assortir la couleur de son sac à main à celle de ses chaussures?

« Les chaussettes imprimées ou texturées ont la cote en ce moment. Si l’on décide d’en porter, autant les montrer ! » lance Elise Lachance, qui donne en exemple un jean boyfriend roulé, marié à des chaussettes à losanges glissées dans des richelieus. À noter : ce n’est plus un impair de mettre des chaussettes ou des collants dans ses sandales. « C’est une manière audacieuse de maximiser l’usage des chaussures à bout ouvert toute l’année. On choisira toutefois des chaussettes délicates et raffinées (en soie, en lurex ou avec des paillettes) dans ce cas », ajoute Sophie St-Laurent.

Quant aux collants, Elise Lachance suggère de limiter les dilemmes en optant pour des tricots opaques que l’on agence à sa robe ou à sa jupe plutôt qu’à ses chaussures. « Si l’on n’aime pas l’opacité, on adopte le bas de nylon de qualité – presque imperceptible – qui simule la nudité. À mon avis, le noir transparent fait vieux. »