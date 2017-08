Redonner un sens à son style

L’événement RELUXE est de retour au Festival Mode & Design, pour le bonheur des fashionistas, mais surtout pour tous ceux et celles qui soutiennent l’organisme Le Chaînon.

RELUXE, événement mode original, réunit philanthropes et passionnés de mode de luxe, dans le but de promouvoir la visibilité de la fondation et de soutenir les femmes en difficulté.

Pour l’occasion, un imposant défilé, présenté par des personnalités montréalaises du milieu des arts, de la mode et des affaires — dont Vanessa Pilon et Herby Moreau — aura lieu le 23 août à 18h30, à la place des Festivals.

Le soir du défilé, et jusqu’au 26 août, il sera possible de se procurer les pièces portées sur la passerelle à la boutique pop-up RELUXE, place des Festivals.

Les amateurs de mode pourront y dénicher des vêtements et accessoires griffés à prix exceptionnel, contribuant ainsi à amasser des fonds qui seront versés à la fondation, dont on célèbre cette année le 85e anniversaire.

Les pièces vendues au pop-up shop, généreusement offertes par des donateurs et des amateurs de mode, portent toutes le sceau d’approbation du Groupe Sensation Mode.

Pour en savoir plus au sujet du Chaînon ou pour faire un don en ligne, rendez-vous au www.lechainon.org.