Les plus beaux looks aperçus à la Semaine de mode de Londres

Après New York, c’était au tour de Londres d’accueillir les défilés automne-hiver 2017-2018. Dans la capitale congestionnée, journalistes, vidéastes et blogueuses se sont pointés aux présentations avec, comme toujours, des looks étudiés (même si parfois, ça frôle le minimalisme extrême ou le style volontairement négligé). Ces gens savent se mettre savamment en scène (en se prenant par exemple en photo sur la banquette arrière de leur limousine ou à la terrasse d’un café) ou prendre la pose devant les paparazzis officiels. Et nous, on adore épier leurs milliers de clichés sur leurs comptes Instagram pour retenir une idée de stylisme, un agencement inusité de couleurs, un détail qui change tout. 22 looks pour faire le plein d’inspiration.

1 de 22 Précédent Suivant

@tamara Semaine de mode de Londres: le meilleur des looks de rue Tamara Kalinic @tamara