Semaine de mode de Londres: les reines du «street style»

À Londres, Semaine de mode ou pas, il y a dans la rue une effervescence et un niveau de créativité comme on en voit rarement ailleurs. Le flegme britannique côtoie la folie la plus baroque et les modeuses s’en donnent à cœur joie à longueur d’année. Pendant la période des collections de prêt-à-porter, les paparazzis ont des sujets en or aux abords des défilés: les rédactrices et influenceuses, cartons d’invitation en main, mais aussi une faune particulière (souvent des étudiants en stylisme) qui vient prendre un bain de foule lookée à mort. Sans plus attendre, cliquons!

Photo: Imaxtree Semaine de mode de Londres: les looks remarquables des influenceuses

