Fini l’époque où les modeuses écumaient les défilés de Paris en noir total look. Leurs mornes visages cachés derrière des lunettes-hublots fuyaient les appareils photo comme la peste. Aujourd’hui, les influenceuses qui constituent la relève prennent un plaisir évident à briller devant l’objectif des paparazzis (et/ou celui de leur iPhone). Pour clore en beauté ce mois de «street style», elles ont sorti les grands moyens: couleurs Crayola, rayures et imprimé léopard, volants festifs, sans oublier les bottillons blancs et les mules Gucci qui ont fait l’unanimité parmi les filles les plus stylées de la planète.

Photo: Imaxtree Semaine de mode de Paris: les idées à piquer dans la rue

Semaine de mode de Paris: les idées à piquer dans la rue

