Cadeaux de Noël pour les enfants

Ourson Starlight 2017 Sloan, Animal Adventure, Toys R Us, 19,99 $

En partenariat avec Toys »R »Us Canada, la Fondation pour l’enfance Starlight du Canada est heureuse de vous présenter «Sloan», l’ourson de collection 2017 conçu par Sloan, une jeune fille de 5 ans, joyeuse et pleine de vie, qui est atteinte d’une maladie intestinale grave. À la naissance, Sloan a reçu un diagnostic de la maladie de Hirschsprung (HERSH-sproong). Cette maladie attaquera son gros intestin (côlon) toute sa vie et entraînera une série de lourdes opérations qui affecteront considérablement sa qualité de vie.

Cet ourson a été inspiré par l’amour que Sloan porte à toutes les choses de couleur violette, et la sensation de douceur et de confort. Le papillon symbolise la magie que Sloan puise en elle et qui lui permet de continuer à déployer ses ailes pour surmonter les obstacles qui se dressent devant elle au quotidien.