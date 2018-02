Meghan Markle: on copie son style!

Depuis que le prince Harry a fait la grande demande à l’actrice américaine Meghan Markle en novembre dernier, on vit par procuration nos rêves de princesse et on se plaît à admirer l’élégance de la fiancée. On n’est pas les seules, la planète mode tout entière a les yeux rivés sur les tenues vestimentaires de la future duchesse de Sussex. À défaut de s’approprier sa garde-robe (la plupart des pièces sont en rupture de stock, de toute façon), on copie son style à une fraction du prix.

Photo: Getty Images/Karwai Tang Le 18 janvier 2018: À sa troisième visite officielle avec le prince Harry, au château de Cardiff, au Pays de Galles.