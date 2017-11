Soutien-gorge de sport: comment bien le choisir

C’est un fait: nos seins bougent. Encore plus quand on court. De haut en bas, d’un côté à l’autre – ils ne tiennent pas en place. C’est que les seins ne viennent pas avec des stabilisateurs intégrés: seule la peau les retient. Voilà pourquoi il est si important de trouver le bon soutien-gorge de sport. La biomécanique des seins est une science qui se consacre à l’étude des mouvements de la poitrine et à leurs conséquences sur les performances sportives. LaJean Lawson, qui étudie les soutiens-gorges au laboratoire de biomécanique de l’Université d’État de l’Oregon depuis plus de 30 ans, nous donne des trucs pour choisir un soutien-gorge de sport qui convient à notre taille de poitrine.

Pour les petites poitrines

Un modèle de compression en tissu élastique soutient les seins en les maintenant serrés contre le corps. L’avantage d’un soutien-gorge qu’on enfile par-dessus la tête est de ne pas avoir d’agrafes ou d’anneaux métalliques qui marquent ou irritent la peau. Les modèles à bonnets moulés préservent les courbes (et cachent bien les mamelons).

Soutien-gorge convertible à faible intensité Hyba, Reitmans, 29,90 $

Pour les poitrines moyennes

On opte pour un modèle à bonnets préformés, qui gardent chaque sein à sa place, sans les serrer l’un contre l’autre, ce qui empêche la sueur de s’accumuler entre les deux. Les bretelles réglables procurent un soutien et un ajustement personnalisés. Et une fois la séance d’entraînement terminée, on n’a pas à passer son soutif au-dessus de la tête pour l’enlever – ce qui peut parfois être laborieux.

Soutien-gorge sport moulé Shock Absorber, La Baie d’Hudson, 59,00$

Pour les poitrines forte

On choisit des bonnets séparés, un modèle pas trop décolleté (pour empêcher les débordements) et un dos en U renforcé, qui ne laissera rien tomber. Pour répartir la pression sur les épaules, on opte pour des bretelles larges, mais pas trop élastiques, pour ne pas que le poids des seins les étire.

Soutien-gorge sport avec filet et fermeture éclair Nola, Addition Elle, 32,49 $