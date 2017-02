7 designers québécois

Son signe distinctif? Ses grosses montures Lanvin. Sa marque de commerce? Ses pièces de cuir lacérées, tailladées, plissées. Le designer de l’heure – il est le sujet d’un documentaire et le Musée des beaux-arts lui a consacré une expo! – peaufine saison après saison son esthétisme à la fois chic, rebelle et faussement nonchalant. On aime ses silhouettes déconstruites, ponctuées de détails féminins comme des jeux de drapage et de nouage.

Votre travail en trois mots

Edgy (avant-gardiste), souci du détail, moderne.

Une femme célèbre qui porterait bien vos vête­ments

L’actrice britannique Tilda Swinton représente pour moi la féminité extrême, même si elle est un brin androgyne. C’est ma muse!

Un conseil mode

Les gens qui nous imposent leur odeur en se parfumant à outrance manquent totalement de style. C’est pire que la cigarette! Alors, s’il vous plaît, usez du parfum avec discrétion…

Un incontournable de la garde-robe

Une veste de tailleur noire qui s’agence avec tout. C’est encore mieux si elle est en cuir et griffée Denis Gagnon…

Figure emblématique de la mode locale, elle fait partie du paysage culturel québécois depuis un quart de siècle. Elle compte d’ailleurs parmi les 50 femmes auxquelles Châtelaine a rendu hommage avec son projet Femmes de parole. Sa signature, reconnaissable entre toutes, dénote un équilibre parfait entre esthétisme et fonctionnalité. Ses pièces froissées, indissociables de son nom, séduisent encore après deux décennies. Point d’exubérance dans sa création, puisque ses vêtements cristallisent le présent et défient le temps.

Votre travail en trois mots

Esthétisme, fonction, intemporalité.

Une femme célèbre qui porterait bien vos vêtements

La chanteuse et actrice Vanessa Paradis, parce qu’elle a du talent et un style très personnel. Elle aime la mode, mais ne tombe pas dans le panneau des diktats des tendances.

Un conseil mode

Achetez moins, mais mieux. Il est préférable d’investir dans de bonnes pièces de qualité. Plus de Québécois devraient être à l’affût de ce qui se fait ici en mode.

Un incontournable de la garde-robe

Une robe chemisier, qu’on portera de mille et une façons : comme robe bien sûr, mais aussi sur un legging, ouverte, sur un pull et une jupe, etc.

Judith Desjardins Mannequin : Robe, Jude, tailles TP à G, 248 $. Escarpins, Spring, 49,99 $. Judith : Veste et Combinaison, Bodybag by Jude, tailles TP à G, 234 $ et 196 $. Chaussures, collection personnelle.

Judith Desjardins a ciblé son créneau, le design abordable. On reconnaît aujourd’hui sa griffe Bodybag by Jude – en constante mutation depuis 1998 – à son esthétisme classique zesté d’audace. Parfait pour celles qui apprécient les coupes nettes et les détails inattendus. Elle signe depuis peu une nouvelle collection, Jude, avec laquelle elle se libère des con­traintes du marché pour se servir de matières plus luxueuses.

Votre travail en trois mots

Confortable, sexy, précis.

Une femme célèbre qui porterait bien vos vêtements

Nicole Kidman a déjà porté l’une de mes robes pour passer au David Letterman Show. C’est très flatteur. Autrement, pourquoi pas Gwen Stefani? J’aime son look et le fait qu’elle cumule parfaitement les rôles de star, de maman et de femme d’affaires.

Un conseil mode

On ne le dira jamais assez, il faut porter le legging comme un collant, ce n’est pas un pantalon! Et accorder une attention particulière aux sous-vêtements. Ainsi, jamais de soutien-gorge blanc sous des vêtements blancs! Les dessous trop serrés peuvent également changer la tombée de vos plus belles pièces…

Un incontournable de la garde-robe

Un soutien-gorge de couleur chair et une robe Bodybag!

Maître de la coupe, amoureux des belles matières, fanatique de la finition soignée, Dubuc a l’étoffe des grands. Il crée des vêtements pour hommes mais, grâce au génie du détaillant Simons, nous aussi avons droit à une parcelle de son univers (à prix doux!) depuis deux saisons (Philippe Dubuc pour Icône). L’essence même de sa signature repose sur une constante opposition masculin-féminin comme pour concilier la différence des genres.

Votre travail en trois mots

Rien n’est figé (ma mode évolue, la matière bouge…).

Une femme célèbre qui porterait bien vos vêtements

Celle qui le deviendra! Chez Dubuc, nous disons souvent que chaque client est notre star à nous. Mais j’avoue que j’ai un faible pour les talents émergents, les nouveaux visages.

Un conseil mode

Oser la sensualité, pas la sexualité. Entre les deux, la ligne est mince… À mon avis, ça demande de l’intelligence pour ne pas tomber dans le cliché de la fille sexy ringarde et vulgaire.

Un incontournable de la garde-robe

La tunique multifonction qu’on porte en robe, avec des talons hauts ou des sandales plates, ou sur un jean skinny, un pantalon large, etc. Avec cette pièce, on rentabilise facilement son investissement.

C’est la p’tite nouvelle qui crée des remous… Cette jeune femme (elle a 30 ans) a lancé sa griffe éponyme l’an dernier, après des études à Montréal et à Paris. Ses créations, urbaines et adaptées à la vraie vie, sont abordables. Aux antipodes des designers farfelus, elle a compris il y a longtemps que la mode est d’abord faite pour être… portée!

Votre travail en trois mots

Fluidité, mélange, douceur.

Une femme célèbre qui porterait bien vos vêtements

J’ai fait la robe d’une fille fantastique, Mélissa Désormeaux-Poulin (Incendies), pour la soirée des Jutra. Aussi, j’aime beaucoup Scarlett Johansson, une actrice pulpeuse au naturel déconcertant.

Un conseil mode

Être à la mode, ça ne veut rien dire. Avoir beaucoup d’allure, c’est préférable. Il ne faut pas hésiter à donner de la personnalité à ses tenues en osant mélanger les couleurs, les styles et les textures.

Un incontournable de la garde-robe

La tunique. On la porte sur un jean skinny, sur un collant, sur les jambes nues, comme une robe courte. Elle est polyvalente, et son ampleur permet de camoufler certains petits défauts de la silhouette.

Renata Morales Mannequin : Robe, Renata Morales, 1 600 $. Chaussures, Aldo, 90 $. Renata : Redingote, Renata Morales, 1 500 $. Short, t-shirt et bijoux, collection personnelle. Chaussures, Locale, 120 $.

Morales, c’est une griffe pour initiée. Pour celle qui va à contre-courant, qui apprécie le glamour de facture artisanale. Résultat de sa formation aux Beaux-Arts, les vêtements de Renata Morales se déclinent en une explosion de textures et de couleurs. Une fois enduite, peinte, décorée, embellie, déchirée, l’étoffe se fait baroque. En fait, ce sont l’ornementation et le travail de la matière qui rendent ses vêtements précieux. Chaque pièce est produite en série limitée, acquérant ainsi une quasi-exclusivité qui séduit une clientèle éclectique.

Votre travail en trois mots

Féminin, expressif, texturé.

Une femme célèbre qui porterait bien vos vêtements

Toutes les femmes que j’habille sont célèbres à mes yeux. Je ne fais aucune différence entre mes clientes, qu’elles soient personnalités publiques ou non.

Un conseil mode

Trouver une façon d’être bien dans sa peau et porter ses vêtements avec confiance et aplomb.

Un incontournable de la garde-robe

Une petite robe noire classique ou une veste noire bien coupée. Parce qu’elles nous facilitent la vie et nous dépannent quand on ne sait plus quoi mettre…

La jeune femme de 34 ans affirme qu’elle crée les vêtements qu’elle souhaite porter! Tant mieux, car son style frais et féminin plaît aussi à toute une génération qui cherche des silhouettes actuelles à prix abordable. On aime son flair, qui la fait osciller entre la structure et la déconstruction, la rigidité et la fluidité.

Votre travail en trois mots

Épuré, portable, moderne.

Une femme célèbre qui porterait bien vos vêtements

J’ai toujours adoré Catherine Ringer du défunt groupe Les Rita Mitsouko. C’est un personnage intense. J’aime ce qu’elle dégage.

Conseil mode

Il faut s’éloigner de la dictature des tendances. Évitez les pastiches des looks présentés dans les magazines! Il est plus profitable d’adapter des vêtements à sa silhouette, de les personnaliser en les agençant.

Un incontournable de la garde-robe

Une petite robe noire qui a de la gueule. J’en crée dans toutes mes collections, car c’est une pièce passe-partout.