Enfin! La collection Banana Republic x Olivia Palermo est dispo!

Personne sur la planète mode ne conteste le sens du style de l’influenceuse Olivia Palermo. D’une élégance parfaite, elle plane régulièrement au sommet des palmarès des filles les mieux habillées au monde. La belle a partagé avec générosité ses idées avec la marque Banana Republic, dont elle est déjà ambassadrice. Au total, 52 résument l’univers chic d’Olivia: vestes et manteaux militaires, robes boho en velours et en mousseline, matières contrastées et imprimés dépareillés. Quand une star nous offre clés en main des looks aussi uniques, ça ne se refuse pas! Prix: de 85 $ à 495 $ (exception faite d’une veste de cuir à 1 240 $). Dès le 9 septembre dans les boutiques Banana Republic et sur bananarepublic.ca.

Collection Banana Republic x Olivia Palermo: on aime TOUT!

