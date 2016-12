Des pieds au chaud en hiver

Avoir les pieds gelés est sans doute l’un des plus grands désagréments de nos hivers. Avant d’envisager des solutions, examinons les causes possibles du problème.

Vous aurez toujours plus froid dans des bottes en vinyle ou celles dont la semelle est fine ou insuffisamment doublée, car vos pieds seront plus près du sol glacé. Même chose avec des bottes trop serrées : elles entravent la circulation sanguine et vous feront geler plus facilement.

Portez des bottes assez grandes pour leur ajouter une bonne semelle isolante et enfilez des sous-chaussettes en polypropylène, qui ont l’avantage de rester chaudes même quand les pieds transpirent, puis de bonnes chaussettes de laine ; le mérinos est ce qu’il y a de mieux. Vous trouverez les deux dans les boutiques de plein air. Évitez les chaussettes de coton, gardez l’intérieur de vos bottes toujours bien sec et privilégiez les modèles de bottes qui comportent une semelle de caoutchouc suffisamment épaisse pour garder vos pieds assez loin du sol glacé.