Minifocaccias à la pomme de terre et au bacon

La douceur de la pomme de terre et la bonne saveur du bacon se marient à merveille avec la garniture au romarin. On peut déguster ces délicieuses minifocaccias à tout moment de la journée. Mais attention: il faudra en préparer une grande quantité, car elles disparaîtront rapidement…

Préparation: 30 minutes

Attente: 3 heures + 30 minutes

Cuisson: 40 minutes

Pour 10 à 12 minifocaccias

Ingrédients

1 pomme de terre moyenne (env. 120 g)

625 ml (2 1/2 tasses) de farine à pain (et un peu plus pour travailler la pâte)

80 ml (1/3 tasse) de semoule de blé dur

200 ml (4/5 tasse) d’eau tiède

20 ml (1 c. à soupe + 1 c. à thé) d’huile d’olive

1 c. à thé de levure sèche active

1/4 c. à thé de miel

1/4 c. à thé de sel

1 ou 2 tranches de bacon, coupées en petits morceaux

Pour badigeonner: huile d’olive

Pour garnir: gros sel, romarin (frais ou séché)

Préparation

Dans une petite casserole remplie d’eau, faire cuire la pomme de terre avec la peau, environ 25 minutes. L’éplucher, puis l’écraser alors qu’elle est encore chaude. Dans un bol, mélanger la farine, la semoule, la chair de pomme de terre et 150 ml d’eau tiède. Verser l’huile d’olive en filet sur le mélange. Bien mélanger avec les mains ou à l’aide d’un robot culinaire. Faire dissoudre la levure dans les 50 ml d’eau tiède restante et y ajouter le miel. Mélanger et ajouter à la préparation de pomme de terre.* Incorporer le sel et les morceaux de bacon. Former une boule de pâte et laisser gonfler dans un bol huilé recouvert d’un torchon pendant 3 heures (idéalement au four éteint avec la lumière allumée, sinon à la température ambiante). Renverser la pâte sur une surface farinée et la diviser en petites boules de la grandeur de la paume de la main. Étirer doucement chaque boule avec les doigts. Laisser reposer 30 minutes. Entre-temps, préchauffer le four à 200 °C (400 °F) et tapisser une plaque à biscuits de papier parchemin. Badigeonner délicatement les petites focaccias d’huile d’olive, garnir de gros sel et de romarin. Cuire environ 15 minutes.

* La pâte sera très humide à cause de la pomme de terre. Simplement ajouter un peu de farine au moment de travailler la pâte et huiler ses mains pour former les minifocaccias.