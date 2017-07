Superaliments : 19 recettes à essayer

Légumes verts

Par calorie, les légumes verts de type crucifères sont les aliments les plus concentrés en nutriments – vitamines A, C, K, minéraux (fer, calcium…) – et ils sont riches en fibres. Le champion entre tous est le chou vert frisé, le fameux kale. D’autres légumes verts très performants : le chou cavalier, le brocoli, le cresson, les épinards, la bette à carde, la roquette.

Astuces

1

Pour plusieurs de ces légumes, il faut séparer les tiges des feuilles. Si elles sont dures, comme pour le chou cavalier, les utiliser dans un bouillon. Les plus tendres, celles des bettes à carde par exemple, sont délicieuses. Il suffit de les cuire un peu plus longtemps que les feuilles.

2

Dans le pied du brocoli se cache un cœur savoureux, croquant et légèrement sucré. Enlever la couche extérieure, plus dure et fibreuse, pour le trouver. Le couper en bâtonnets et servir en crudités.

3

Solution facile, râper du chou pommé et en faire rapido une bonne salade ou une soupe santé.