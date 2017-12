Braisé de chou rouge et de poires

Cet article n'a pas encore été évalué.

Photo: Dana Dorobantu

Préparation: 20 minutes

Cuisson: 40 minutes

Donne 8 portions

Ingrédients

2 c. à thé d’huile de canola

250 ml (1 tasse) de pancetta, coupée en dés

250 ml (1 tasse) d’oignons, tranchés finement

3 gousses d’ail, hachées

5 clous de girofle, entiers

2 bâtons de cannelle, cassés en morceaux

1 petit chou rouge, coupé en quartiers, le cœur enlevé et haché finement

1/2 c. à thé de sel

1/2 c. à thé de poivre

60 ml (1/4 tasse) de cassonade, tassée

60 ml (1/4 tasse) de vinaigre de vin rouge

2 poires, coupées en quartiers

2 c. à soupe de beurre

60 ml (1/4 tasse) de persil frais, haché

Préparation

1. Dans une grande casserole, sur feu moyen, chauffer l’huile. Ajouter la pancetta et cuire en remuant jusqu’à ce qu’elle soit croustillante, environ 5 minutes. Ajouter les oignons et poursuivre la cuisson en remuant jusqu’à ce qu’ils aient ramolli et soient dorés, environ 8 minutes. Ajouter l’ail, les clous de girofle et la cannelle, et cuire 1 minute.

2. Ajouter le chou, le sel et le poivre, et cuire en remuant souvent jusqu’à ce que le chou tombe légèrement, 5 minutes. Ajouter la cassonade et le vinaigre, et poursuivre la cuisson en remuant jusqu’à ce que le chou ait ramolli, 10 minutes.

3. Ajouter les poires et 80 ml (1/3 tasse) d’eau. Cuire en remuant jusqu’à ce que les poires soient cuites et que le chou soit tendre, de 10 à 15 minutes. Enlever et jeter les clous de girofle et les morceaux de cannelle. Ajouter le beurre et le persil. Remuer.