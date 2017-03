Kéfir de fruits de l’Académie végétale

( 1 vote )

Ingrédients

1 récipient de verre, plastique alimentaire ou céramique de 1,5 litre à 2 litres

1/3 tasse d’agave, sucanat ou sucre (sucre roux de préférence, moins raffiné)

1/2 tasse de grains de kéfir d’eau trempés 24 heures ou 48 heures*

7 tasses d’eau de source, de préférence, sinon: tisane ou jus de fruits

4 figues séchées (abricots, raisins secs ou autres fruits séchés bio)

1 citron en rondelles, 1/2 orange ou autre agrume (bio)

*Verser les grains de kéfir du sachet dans un grand verre, remplir d’eau et y dissoudre 2 c. à thé de sucre. Laisser gonfler de 24 heures à 48 heures dans un lieu tempéré.

Préparation



Mettre le sucre, les grains de kéfir, les fruits séchés et les tranches de citron dans le récipient de verre. (Il est préférable de faire fondre le sucre avant.) Remplir d’eau de source. Recouvrir d’un couvercle non hermétique ou d’un tissu propre. Laisser à température ambiante, à l’abri de la lumière. Quand les figues remontent à la surface (24 heures environ), la boisson est prête. Après 24 heures, la boisson sera légèrement laxative. Après 48 heures, elle sera plus probiotique. Filtrer le tout avec une passoire fine en plastique (pas de métal), jeter les fruits séchés. Récupérer les grains de kéfir. Presser les tranches d’agrumes pour en faire sortir le jus. Rincer les grains de kéfir à grande eau et les remettre dans le récipient pour recommencer un nouveau cycle. Sinon, les conserver au réfrigérateur dans un petit contenant, en les laissant baigner dans un peu de kéfir ou de l’eau et du sucre.

Vous pouvez consommer votre kéfir de fruits tel quel ou le verser dans une bouteille hermétiquement fermée (bouteille de soda ou ancienne bouteille de limonade) et le laisser fermenter un autre 24 heures à température ambiante. Il deviendra encore plus pétillant.

Soyez créatif ! Vous pouvez aussi mettre quelques fruits rouges si vous le désirez (framboises, fraises, canneberge, etc.) et faire différents tests. La culture de kéfir est très féroce et s’accommodera de différents fruits et types de sucres. Vous pouvez mettre les grains directement dans le jus de pomme ou jus de raisin ou même de l’eau de jeune noix de coco. Un délice !

Nous remercions l’Académie végétale par Crudessence et la Centrale culinaire de nous avoir accueillis dans leurs locaux.

Enregistrer