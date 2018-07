Crêpes sans gluten

Ingrédients

100 grammes de farine de riz brun

85 grammes de farine de sarrasin

65 grammes de farine de riz blanc

50 grammes de farine de teff (ou à défaut des amandes moulues)

½ c. thé de sel

3 œufs

2 tasses d’eau (ou 1 tasse de lait d’amande et 1 tasse d’eau)

un peu d’huile de canola et de beurre

Préparation

Mélanger tous les ingrédients et laisser reposer au moins 30 minutes. Faire chauffer une poêle en fonte avec un peu d’huile de canola et de beurre. Verser une louche du mélange à crêpes. À déguster nature ou… avec fromage et saumon fumé, confitures, sirops ou fruits de saison.

Note

Deux mots sur les farines utilisées dans cette recette. On les trouve de plus en plus dans les supermarchés – le Québec produit d’ailleurs d’excellentes farines de sarrasin moulues sur pierre, un gage de qualité. À part la farine de teff (de marque Bob’s Red Mill) qu’on déniche seulement dans les boutiques de produits naturels. Autour de 10-12 $/680 grammes. Toute fine, cette céréale originaire de l’Éthiopie est riche en fer et en calcium. Et son indice glycémique est faible.