Marmelade de clémentines 10 minutes

Préparation: 10 min

Portions: 4

Ingrédients

8 clémentines sans pépins, environ 800 g

½ citron, épépiné

2 tasses de sucre granulé

Instructions

Retirer le pédoncule des clémentines et jeter. Bien laver et sécher à l’aide de papiers essuie-tout. Placer la lame à râper dans le robot culinaire. Une fois le couvercle fermé, activer l’appareil et utiliser le goulot d’alimentation pour pousser une à une les clémentines dans le robot, suivies du citron. Transférer le mélange dans une grande casserole. Incorporer le sucre et porter à ébullition à feu élevé en brassant occasionnellement, jusqu’à ce que le sucre ait fondu, environ 3 min. Verser dans un pot de 1 L. Laisser refroidir complètement. Couvrir et réfrigérer. La marmelade se conservera jusqu’à 2 semaines au réfrigérateur.

Valeurs nutritives

Calories 30

Glucides 8 g

Variantes

Marmelade chili et clémentines : Incorporer 1 c. à soupe de flocons de chili séché à la marmelade avant de la verser dans le pot. Poursuivre la recette.

Marmelade de clémentines et d’oranges sanguines : Utiliser 4 clémentines et ajouter 2 oranges sanguines épépinées, coupées en quartiers. Poursuivre la recette.

Marmelade miel et clémentines : Omettre le sucre. Verser 1 tasse de miel dans une grande casserole à feu moyen. Cuire en brassant souvent durant 3 min. Ajouter la préparation de clémentines; poursuivre la cuisson 1 min. Poursuivre la recette.

Trois façons d’en profiter

Poulet à la clémentine épicée : Dans un bol peu profond, mélanger 1 c. à soupe de farine tout usage, ¼ c. à thé de sel et du poivre. Enrober 4 poitrines de poulet désossées et sans la peau de mélange de farine. Chauffer une grande poêle à revêtement antiadhésif à feu moyen élevé. Ajouter 2 c. à thé d’huile, puis le poulet. Cuire jusqu’à ce que la viande soit dorée, environ 5 min par côté. Incorporer ½ tasse de marmelade chili et clémentines et 2 gousses d’ail émincé. Cuire jusqu’à ce que la sauce soit chaude.

Fromage à la crème orange : Mélanger la moitié d’une brique de fromage à la crème de 250 g à la température ambiante et 2 c. à soupe de marmelade miel et clémentines jusqu’à ce que la préparation soit crémeuse. Tartiner sur un bagel ou du pain grillé.

Potage aux carottes gingembre et clémentines : Dans une casserole, faire fondre 1 c. à soupe à feu moyen élevé. Ajouter 1 oignon haché et 1 c. à soupe de gingembre finement râpé. Cuire jusqu’à ce que l’oignon ramollisse, environ 3 min. Ajouter 4 carottes moyennes hachées grossièrement et 3 tasses de bouillon de légumes. Faire mijoter à couvert jusqu’à ce que les carottes soient tendres, environ 20 min. Incorporer ½ tasse de jus d’orange et 3 c. à soupe de marmelade de clémentines. Assaisonner de poivre. Au mélangeur, réduire la soupe en purée lisse.