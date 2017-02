Pancakes aux bleuets

Quand on a envie d’un bon petit déjeuner en pyjama, on se gâte avec ces pancakes aux bleuets! Cette recette est également idéale pour miser sur les produits laitiers faibles en gras; on peut par exemple ajouter du lait écrémé en poudre ou les garnir de fromage cottage faible en gras relevé de cannelle.