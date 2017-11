Biscuits en pain d’épices

Cet article n'a pas encore été évalué.

Photo: Liam Mogan

Préparation: 20 minutes

Cuisson: 30 minutes (4 fournées)

Attente: 30 minutes

Donne 95 biscuits

750 ml (3 tasses) de farine tout usage

4 c. à thé de gingembre moulu

1 c. à soupe de cannelle moulue

1/2 c. à thé de piment de la Jamaïque

1/2 c. à thé de bicarbonate de soude

1/2 c. à thé de sel

180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé, fondu

180 ml (3/4 tasse) cassonade, légèrement tassée

1 œuf

125 ml (1/2 tasse) de mélasse

1. Dans un bol de grandeur moyenne, mélanger la farine, les épices, le bicarbonate de soude et le sel.

2. Dans un grand bol, battre le beurre en crème avec la cassonade à l’aide d’un batteur électrique réglé à vitesse moyenne, 2 minutes. Incorporer l’œuf et la mélasse. Ajouter graduellement le mélange de farine. Diviser la pâte en quatre. Façonner un disque avec chaque portion. Envelopper chaque disque d’une pellicule plastique. Réfrigérer au moins 30 minutes, ou jusqu’à 1 semaine. Ou réserver au congélateur jusqu’à 1 mois.

Préchauffer le four à 175 °C (350 °F). Tapisser deux plaques à biscuits de papier parchemin.

3. Sur une surface enfarinée, abaisser un des disques de pâte à 3 mm (1/8 po) d’épaisseur. À l’aide d’un emporte-pièce de la forme désirée, y découper des biscuits. Transférer sur les plaques.

4. Cuire au four jusqu’à ce que le contour des biscuits soit brun foncé et le centre ferme au toucher, environ 7 minutes. Les biscuits plus grands peuvent demander un temps de cuisson plus long. Transférer les biscuits sur des grilles et laisser refroidir. Laisser refroidir légèrement les plaques avant de répéter avec le reste de la pâte. Les biscuits se conservent jusqu’à 1 mois dans un contenant hermétique.

Truc

• Laisser la pâte réchauffer au sortir du réfrigérateur avant de l’abaisser. Cela facilitera l’opération.