Biscuits minces aux fruits et aux noix

Photo: Liam Mogan

Préparation: 15 minutes

Cuisson: 35 minutes (2 fournées)

Attente: 2 heures

Donne 40 biscuits

680 ml (2 3/4 tasses) de farine tout usage

1 c. à thé de bicarbonate de soude

330 ml (1 1/3 tasse) sucre demerara à gros cristaux

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé

1 c. à thé de cardamome moulue ou cannelle moulue

1 pincée de sel

125 ml (1/2 tasse) de pistaches salées, écalées, hachées

125 ml (1/2 tasse) de noisettes émondées, rôties, hachées

80 ml (1/3 tasse) de canneberges séchées

125 ml (1/2 tasse) de zestes d’agrumes confits, hachés



Tapisser un moule à pain de 10 x 20 cm

(4 x 8 po) de pellicule plastique, en laissant une large bordure dépasser de chaque côté.

1. Dans un grand bol, mélanger la farine et le bicarbonate de soude. Dans une casserole de grandeur moyenne, sur feu moyen, chauffer le sucre, le beurre, la cardamome, 80 ml (1/3 tasse) d’eau et le sel, en remuant jusqu’à ce que le sucre soit dissous, environ 5 minutes. Retirer du feu.

2. Ajouter les pistaches, les noisettes, les canneberges séchées et les zestes confits à la préparation de sucre, en remuant. Ajouter la farine et remuer pour mélanger, sans plus.

3. Transvider la pâte dans le moule à pain en raclant la casserole. Replier les bords de la pellicule plastique par-dessus en pressant pour aplatir la surface. Mettre au congélateur jusqu’à ce que la pâte soit ferme, environ 2 heures.

Préchauffer le four à 175 °C (350 °F). Tapisser deux plaques à biscuits de papier parchemin.

4. Sortir la pâte à biscuits du moule. La couper en deux, sur la largeur. Réserver l’une des moitiés au réfrigérateur, bien emballée. Couper l’autre moitié en tranches de 0,5 cm (1/4 po) d’épaisseur. Mettre les tranches sur les plaques en les espaçant de 1 cm (1/2 po).

5. Cuire au four jusqu’à ce que les biscuits soient dorés, environ 15 minutes. Transférer sur des grilles pour laisser refroidir. Répéter avec le reste de la pâte. Les biscuits se conservent 1 semaine à température ambiante, dans un contenant hermétique.