Carrés au citron

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 45 minutes

Attente : 2 heures 10 minutes

Donne 24 carrés

Ingrédients

Croûte

195 g (1 1/2 tasse) de farine tout usage

60 g (1/2 tasse) de sucre glace

1/2 c. à thé de sel

155 g (1/2 tasse + 2 c. à soupe) de beurre non salé, froid, coupé en cubes

Garniture

6 œufs

480 g (2 1/4 tasses) de sucre

250 ml (1 tasse) de jus de citron

65 g (1/2 tasse) de farine tout usage

Décoration

sucre glace

citrons, coupés en fines rondelles

Préparation

Préchauffer le four à 175 °C (350 °F). Beurrer le fond et les côtés d’un moule à cuisson en verre de 23 x 33 cm (9 x 13 po).

1. Pour la préparation de la croûte : dans le récipient d’un robot culinaire, mélanger la farine, le sucre glace et le sel. Ajouter le beurre et, en actionnant l’appareil par touches successives (en mode pulse), remuer jusqu’à ce que le mélange ait la texture d’une chapelure grossière. Presser ce mélange uniformément dans le fond du moule. Cuire au four jusqu’à ce que la croûte soit dorée, de 20 à 22 minutes. Sortir du four et réserver sur une surface résistante à la chaleur.

Réduire la température du four à 150 °C (300 °F).

2. Pour la préparation de la garniture : dans un bol de grandeur moyenne, fouetter les œufs. Dans un grand bol, mélanger au fouet le sucre, le jus de citron et la farine, puis incorporer les œufs battus. Laisser reposer 10 minutes. Enlever et jeter la mousse formée à la surface. Verser la préparation à travers une passoire dans la croûte chaude. Cuire au four jusqu’à ce que la garniture soit tremblotante, de 25 à 35 minutes.

3. Laisser refroidir complètement sur une grille, environ 1 heure, puis laisser prendre au réfrigérateur pendant au moins 1 heure.

4. Couper en carrés. Saupoudrer la moitié des carrés de sucre glace. Garnir le reste des carrés d’une rondelle de citron.

Truc

Ce dessert se conserve au réfrigérateur, dans le moule et couvert, pendant 3 jours. On peut aussi couvrir le moule de papier d’aluminium et le conserver au congélateur pendant 1 mois. Laisser décongeler au réfrigérateur, et couper en carrés juste avant de servir.