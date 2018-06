Crème glacée au caramel salé

Pour préparer du dulce de leche maison, enlever l’étiquette sur une boîte de lait concentré sucré (300 ml). Mettre la boîte (sans l’ouvrir) dans la cuve d’une mijoteuse et verser de l’eau pour que la boîte en soit submergée et recouverte de 2,5 cm (1 po). Couvrir la mijoteuse et cuire à température élevée 4 heures. Éteindre la mijoteuse et y laisser reposer la boîte jusqu’à ce qu’elle soit complètement refroidie. Il est important de ne pas ouvrir la boîte tant qu’elle n’est pas complètement refroidie. Réserver le dulce de leche non utilisé dans la recette de crème glacée au réfrigérateur, à couvert. On peut préparer 3 boîtes à la fois dans la mijoteuse. À condition de ne pas ouvrir la boîte, le dulce de leche se conserve 1 mois au garde-manger.