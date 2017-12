Gâteau au chocolat et son nuage de meringue

Cet article n'a pas encore été évalué.

Photo: Dana Dorobantu

Préparation: 30 minutes

Cuisson: 40 minutes

Attente: 1 heure 10 minutes

Donne 12 portions

Ingrédients

375 ml (1 1/2 tasse) de farine tout usage

180 ml (3/4 tasse) de poudre de cacao non sucrée

1 1/2c.à thé de poudre à lever (poudre à pâte)

1 c. à thé de bicarbonate de soude

1/2c.àthé de sel

180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé, à température ambiante

250 ml (1 tasse) de cassonade, tassée légèrement

2 œufs

1 c. à thé d’extrait de vanille

250 ml (1 tasse) d’eau gazéifiée au pamplemousse, de marque San Pellegrino ou autre

250 ml (1 tasse) de pastilles de chocolat noir à 70 %, fondues et tièdes

Meringue

3 blancs d’œufs, à température ambiante

1/4 c. à thé de crème de tartre

180 ml (3/4 tasse) de sucre

1/2 c. à thé d’extrait de vanille, ou les graines de 1 gousse de vanille

Préchauffer le four à 175 °c (350 °f).

Huiler légèrement un moule à gâteau rond de 20 cm (8 po) de diamètre et tapisser le fond de papier parchemin.

Préparation

1. Pour la préparation du gâteau: dans un bol de grandeur moyenne, tamiser ensemble la farine, le cacao, la poudre à lever, le bicarbonate de soude et le sel.

2. Dans un grand bol, au batteur électrique réglé à vitesse moyenne-élevée, mélanger le beurre et la cassonade pendant 3 minutes. Ajouter les œufs, un à la fois – en battant bien et en raclant la paroi du bol au besoin –, puis la vanille, et battre jusqu’à ce que la préparation ait doublé de volume, en plus d’être lisse et homogène. À l’aide d’une cuillère en bois, ajouter le tiers des ingrédients secs, puis la moitié de l’eau gazéifiée. Répéter en terminant par l’ajout du dernier tiers des ingrédients secs. Mélanger jusqu’à homogénéité, sans plus. Incorporer le chocolat fondu, actionner le batteur 4 ou 5 fois pour mélanger. Verser la préparation dans le moule et lisser le dessus.

3. Cuire au centre du four jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre du gâteau en ressorte propre, de 40 à 45 minutes. Déposer le moule sur une grille et laisser tiédir 10 minutes. Retourner le gâteau sur la grille et enlever le papier parchemin. Laisser refroidir complètement, environ 1 heure.

4. Entre-temps, pour la préparation de la meringue, s’assurer que le bol et les fouets du batteur sont très propres. Au batteur électrique réglé à vitesse moyenne, battre les œufs avec la crème de tartre jusqu’à ce que des pics souples se forment quand on soulève les batteurs, environ 2 minutes. Ajouter le sucre et la vanille et battre à vitesse élevée jusqu’à la formation de pics fermes, lisses et brillants, de 4 à 5 minutes.

5. Garnir le gâteau de cette meringue en formant de jolis pics sur le dessus. Y verser, si désiré, un peu du sirop de la marmelade de pamplemousses roses à l’anis étoilé (voir recette ci-dessous). Servir accompagné de cette marmelade.

Recette: marmelade de pamplemousses rose à l’anis étoilé