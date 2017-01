Cet article n'a pas encore été évalué.

Gâteau au chocolat, glaçage moka

Préparation : 1 heure 15 minutes

Cuisson : 35 minutes

Attente : 1 heure 40 minutes

12 portions

Ingrédients

Gâteau au chocolat

260 g (2 tasses) de farine tout usage

65 g (3/4 tasse) de cacao

1 1/2 c. à thé de bicarbonate de soude

1 c. à thé de poudre à lever (poudre à pâte)

1/2 c. à thé de sel

180 g (3/4 tasse) de beurre non salé, à température ambiante

150 g (3/4 tasse) de sucre

150 g (3/4 tasse) de cassonade tassée légèrement

2 œufs

2 c. à thé d’extrait de vanille

375 ml (1 1/2 tasse) de babeurre

Glaçage moka (voir note ci-dessous)

180 g (3/4 tasse) de beurre non salé, à température ambiante

175 g environ de chocolat non sucré, haché et fondu

2 c. à thé d’extrait de vanille

1/8 c. à thé de sel

1,125 litre (4 1/2 tasses) de sucre glace, tamisé

80 ml (1/3 tasse) de lait

3 c. à soupe de café espresso liquide ou café fort liquide

Garnitures (au choix)

Croquant de tire-éponge maison (voir recette ci-dessous), copeaux de chocolat, caramel, noisettes grillées ou autre

Instructions

Placer une grille au centre du four et le préchauffer à 175 °C (350 °F). Beurrer (sans fariner) deux moules à gâteau ronds de 20 cm (8 po). Tapisser le fond de papier sulfurisé (parchemin). Pour la préparation du gâteau : dans un bol de grosseur moyenne, tamiser la farine avec le cacao, le bicarbonate de soude, la poudre à lever et le sel. Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur électrique réglé à vitesse moyenne, battre le beurre avec le sucre et la cassonade 3 minutes. Ajouter les œufs, un à la fois, en battant et en raclant la paroi du bol au besoin, puis incorporer la vanille. En réduisant la vitesse du batteur, incorporer les ingrédients secs en trois fois, en alternant avec le babeurre – terminer par les ingrédients secs. Répartir la pâte dans les moules et lisser le dessus. Cuire au four jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre des gâteaux en ressorte propre, de 35 à 40 minutes. Retirer du four et laisser refroidir dans les moules 10 minutes. Démouler les gâteaux sur une grille et retirer le papier. Laisser refroidir complètement, environ 30 minutes. Pour la préparation du glaçage : dans un grand bol, à l’aide d’un batteur électrique réglé à vitesse moyenne, battre le beurre jusqu’à ce qu’il soit crémeux, 1 minute. Ajouter le chocolat fondu, la vanille, le sel et 250 ml (1 tasse) de sucre glace. Battre 1 minute. En réduisant la vitesse du batteur, ajouter le reste du sucre glace en trois fois en alternant avec le lait et le café – terminer par le sucre glace. Battre à vitesse moyenne-élevée jusqu’à ce que le glaçage soit lisse et léger, 1 ou 2 minutes. Pour l’assemblage du gâteau : couper les gâteaux à l’horizontale en 2 tranches chacun. Mettre délicatement une tranche de gâteau dans une assiette à gâteau sur pied. Glisser de petites bandes de papier sulfurisé (parchemin) sous le pourtour du gâteau pour protéger l’assiette des coulisses de glaçage. Étendre 180 ml (3/4 tasse) de glaçage jusqu’au bord du gâteau. Couvrir d’une autre tranche de gâteau. Superposer les autres tranches de gâteau et les glacer de la même façon, en procédant toujours délicatement. Étendre le reste du glaçage sur le dessus du gâteau étagé. Réfrigérer jusqu’à ce que le glaçage soit ferme, environ 1 heure. Retirer les bandes de papier. Décorer de morceaux de croquant de tire-éponge maison, ou d’autres garnitures au goût.

Note

On peut glacer tout le pourtour du gâteau si désiré. Dans ce cas, utiliser les quantités suivantes : 250 g (1 tasse) de beurre ; 225 g de chocolat ; 1 c. à soupe d’extrait de vanille ; 1/4 c. à thé de sel ; 1,5 litre (6 tasses) de sucre glace, tamisé ; 125 ml (1/2 tasse) de lait ; 60 ml (1/4 tasse) de café espresso liquide.

Croquant de tire-éponge maison

Ingrédients

2 c. à soupe de sirop de maïs

210 g (1 tasse) de sucre

1/2 c. à thé de bicarbonate de soude

Instructions