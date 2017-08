Gâteau renversé aux prunes

Cet article n'a pas encore été évalué.

Photo: Erik Putz

Préparation: 20 minutes

Cuisson: 40 minutes

Attente: 1 heure 10 minutes

8 portions

Ingrédients

1/2 c. à soupe + 180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé , fondu

2 c. à soupe de cassonade

2 prunes, de grosseur moyenne, en tranches fines

375 ml (1 1/2 tasse) de sucre glace

310 ml (1 1/4 tasse) d’amandes moulues

125 ml (1/2 tasse) de farine tout usage

1/4 c. à thé de sel

6 blancs d’œufs, légèrement battus

Préparation

Placer une grille dans le tiers inférieur du four et le préchauffer à 200 °C (400 °F).

1. Tapisser de papier parchemin le fond d’un moule à charnière de 23 cm (9 po) de diamètre. Le badigeonner de beurre fondu (environ 1/2 c. à soupe). Répartir la cassonade dans le moule. Y disposer les tranches de prune en les faisant se chevaucher légèrement pour former une rosace.

2. Dans un grand bol, mélanger le sucre glace, les amandes moulues, la farine et le sel. Incorporer les blancs d’œufs battus jusqu’à ce que la préparation soit homogène. Incorporer graduellement 180 ml (3/4 tasse) de beurre fondu. Étendre délicatement la pâte par-dessus les prunes, sans en briser le motif, puis lisser la surface.

3. Cuire au four environ 40 minutes ou jusqu’à ce que la surface soit dorée et que la pointe d’un couteau insérée au centre du gâteau en ressorte propre. Retirer le gâteau du four et laisser reposer 10 minutes.

4. Passer la lame d’un couteau entre le rebord du moule et le gâteau, puis relâcher la charnière. Sur la surface du gâteau, placer une grande grille à l’envers. Retourner délicatement le gâteau sur la grille et enlever le papier parchemin. Laisser refroidir 1 heure sur la grille