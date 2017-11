Petits-beurre au matcha

Cet article n'a pas encore été évalué.

Photo: Liam Mogan

Préparation: 25 minutes

Cuisson: 30 minutes (2 fournées)

Attente: 45 minutes

Donne 28 petits-beurre

375 ml (1 1/2 tasse) de farine tout usage

2 1/2 c. à soupe de matcha (thé vert moulu très fin)

180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé, à température ambiante

180 ml (3/4 tasse) de sucre

1/2 c. à thé de sel

1 œuf

250 ml (1 tasse) (170 g) de chocolat blanc, haché

2 c. à soupe de bonbons décoratifs en forme de perles, blancs ou argentés, ou gros cristaux de sucre

Préchauffer le four à 175 °C (350 °F). Tapisser deux plaques à biscuits de papier parchemin. Fixer une douille nº 9 ou une grosse douille dentelée (aussi appelée douille étoile ouverte) à une grande poche à douille.

1. Dans un bol, mélanger la farine et le matcha. Dans un autre bol, à l’aide d’un batteur électrique réglé à vitesse moyenne-élevée, mélanger le beurre, le sucre et le sel jusqu’à ce que la préparation soit légère. Incorporer l’œuf. À basse vitesse, ajouter graduellement la farine jusqu’à ce que la pâte soit homogène.

2. Mettre la pâte dans la poche à douille. Sur les plaques, former des coquillages de 3 cm (1 1/4 po) de largeur en pressant la poche et en laissant la pâte s’étaler avant de soulever la douille vers soi pour former une pointe. Espacer les biscuits de 2,5 cm (1 po). Réfrigérer de 10 à 15 minutes.

3. Cuire au four une plaque à la fois, jusqu’à ce que le dessus des biscuits soit ferme, de 15 à 18 minutes. Laisser sur la plaque 5 minutes. Transférer sur des grilles et lais-ser refroidir. Répéter avec l’autre plaque.

4. Dans un bol en verre, faire fondre le chocolat au micro-ondes à intensité moyenne, en remuant toutes les 20 secondes, jusqu’à ce qu’il soit lisse. Tremper la pointe des biscuits dans le chocolat fondu en les secouant doucement pour en laisser tomber l’excédent. Remettre les biscuits sur les plaques et garnir le -chocolat de bonbons en forme de perles. Réfrigérer jusqu’à ce que le chocolat soit ferme, 30 minutes. Dans un contenant hermétique, les biscuits se conservent 1 semaine à température ambiante ou 1 mois au congélateur.