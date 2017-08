Tarte Tatin prunes et orange

Cet article n'a pas encore été évalué.

La recette originale prévoit des pommes comme ingrédient principal, mais on trouve désormais une infinité de variantes de tartes Tatin. Pour cette recette, je propose d’utiliser des prunes et du caramel aromatisé à l’orange pour un résultat très goûteux. Les prunes fondantes se marient très bien avec le caramel et la pâte croustillante.

Préparation: 10 minutes

Cuisson: 40 minutes

6 à 8 portions

Ingrédients

10 prunes

125 ml (1/2 tasse) de sucre

100 ml (entre 1/3 et 1/2 tasse) de jus d’orange

1 emballage de pâte feuilletée

Préparation

Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Tapisser un moule à gâteau d’environ 25 cm (10 po) de diamètre avec du papier parchemin. Laver les prunes et les couper en deux ; retirer les noyaux. Réserver. Pour la préparation du caramel: préchauffer une casserole à feux doux, puis y ajouter le sucre et le laisser fondre jusqu’à ce qu’il devienne liquide et commence tout juste à se colorer. Préchauffer le jus d’orange (quelques secondes au micro-ondes, par exemple) et l’ajouter à la casserole de sucre. Faire cuire environ 1 minute en remuant. Éteindre le feu et transférer la préparation dans le moule à gâteau. Déposer les prunes, partie tranchée vers le haut. Couvrir de pâte feuilletée en appuyant bien sur le rebord du moule. Cuire au four environ 35 minutes, puis laisser reposer 10 à 15 minutes avant de renverser la tarte. Servir tiède ou à la température ambiante, accompagnée de crème glacée à la vanille, si désiré.

À lire aussi: Bleuets: 20 recettes pour les apprécier