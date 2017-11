Truffes aux trois chocolats et whisky

Cet article n'a pas encore été évalué.

Photo: Liam Mogan

Préparation: 35 minutes

Attente: 2 heures

Donne 28 truffes

375 ml (1 1/2 tasse) (200 g) de chocolat au lait, haché

180 ml (3/4 tasse) (100 g) de chocolat 70 %, haché

125 ml (1/2 tasse) de crème 35 %

1/2 c. à thé d’extrait de vanille

3 c. à soupe de beurre, coupé en cubes, à température ambiante

3 c. à soupe de whisky

375 ml (1 1/2 tasse) (200 g) de chocolat blanc, haché

4 c. à thé d’huile de noix de coco

1/4 c. à thé de gros sel (sel rose d’Hawaï ou sel de Maldon)

1/4 c. à thé de grains de poivre rose, écrasés

1. Dans un robot culinaire, hacher finement le chocolat au lait et le chocolat 70 %. Dans une casserole, sur feu moyen-vif, amener la crème à ébullition. Retirer du feu dès qu’elle commence à bouillonner et verser sur le mélange de chocolat. Ajouter la vanille et mélanger en mode pulse jusqu’à ce que la préparation soit lisse. Incorporer le beurre, un cube à la fois. Ajouter le whisky en filet par le tube d’alimentation du robot en marche. Transvider dans un bol. Couvrir et réfrigérer jusqu’à ce que la préparation soit ferme, au moins 1 1/2 heure.

2. Tapisser une plaque à cuisson de papier ciré. Prélever des portions de 1 c. à soupe de la préparation au chocolat refroidie, façonner des boules et les déposer sur la plaque. Mettre au congélateur jusqu’à ce que les truffes soient fermes, au moins 20 minutes.

3. Dans un bol en verre, faire fondre le chocolat blanc avec l’huile de noix de coco au micro-ondes, à intensité moyenne, en remuant toutes les 20 secondes, jusqu’à ce qu’il soit lisse. À l’aide d’une fourchette, tremper chaque truffe dans le chocolat blanc fondu. Secouer l’excédent de chocolat et remettre les truffes sur le papier ciré. Garnir de gros sel et de poivre rose avant que le chocolat durcisse. Réfrigérer jusqu’à ce que le chocolat soit ferme. Les truffes se conservent jusqu’à 1 semaine au réfrigérateur, dans un contenant hermétique.