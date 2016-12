Beignets de crabe et pommes de terre

( 43 votes )

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 30 minutes

Donne environ 70 beignets

Ingrédients

400 g de chair de crabe fraîche ou surgelée (et décongelée)

2 c. à thé d’huile d’olive

2 échalotes françaises, hachées

1 gousse d’ail hachée

1 tasse (250 ml) de purée de pommes de terre, tiède

1/2 tasse (65 g) de farine tout usage

une pincée de piment de Cayenne, ou au goût

1/2 tasse (125 ml) de crème 35 %

1 œuf, battu légèrement

2 c. à soupe de persil italien, haché

huile d’arachide ou autre huile à friture

sel de mer

Instructions

Égoutter la chair de crabe dans un tamis en pressant légèrement à l’aide d’une cuillère afin de retirer le maximum d’eau. Dans une petite poêle, sur feu moyen-vif, chauffer l’huile d’olive. Ajouter les échalotes et cuire de 1 à 2 minutes. Ajouter l’ail et poursuivre la cuisson environ 10 secondes. Retirer du feu et réserver. Dans un bol de grosseur moyenne, mélanger la chair de crabe, la purée de pommes de terre, la farine, le piment de Cayenne et le mélange échalotes-ail. Ajouter la crème, l’œuf, le persil et bien mélanger. Saler généreusement. Dans une friteuse, chauffer l’huile d’arachide à 190 °C (375 °F). Pour chaque beignet, à l’aide de deux petites cuillères, laisser tomber délicatement dans l’huile environ 15 ml (1 c. à soupe) de préparation. Frire environ 8 beignets à la fois de 1 à 1 1/2 minute de chaque côté. Retirer et égoutter sur du papier essuie-tout. Servir les beignets chauds ou tièdes, accompagnés d’une sauce faite de mayonnaise, de sauce sriracha, de jus et de zeste de lime.

Préparation à l’avance

Les beignets peuvent être faits à l’avance et conservés au réfrigérateur de 2 à 3 jours ou au congélateur environ 3 mois. On peut congeler les beignets sur une plaque à pâtisserie et les transférer dans des sacs de plastique pour congélation. Les réchauffer au four préchauffé à 190 ºC (375 ºF) de 8 à 10 minutes s’ils sont réfrigérés ou de 10 à 12 minutes s’ils sont congelés.