Latkes de betterave garnis de saumon fumé et de crème au carvi

Photo: Erik Putz

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 15 minutes

6 portions

Ingrédients

125 ml (1/2 tasse) de crème sure

1/2 c. à thé de graines de carvi, rôties

2 betteraves, de grosseur moyenne (environ 1 litre / 4 tasses, tassées), pelées et râpées

1 grosse carotte (environ 375 ml / 1 1/2 tasse), râpée

1 oignon, râpé

2 œufs, battus

160 ml (2/3 tasse) farine tout usage

1/2 c. à thé de sel

Poivre du moulin

160 ml (2/3 tasse) d’huile de canola

140 g de saumon fumé

Aneth frais (facultatif)

Préparation

1. Dans un petit bol, mélanger la crème sure et les graines de carvi.

2. Presser les légumes râpés pour en extraire le plus de liquide possible – utiliser les mains ou un linge à vaisselle. Attention, les betteraves peuvent tacher. Dans un grand bol, mélanger les légumes avec les œufs, la farine et le sel. Poivrer.

3. Verser l’huile dans une grande poêle antiadhésive – l’huile devrait atteindre la mi-hauteur de la paroi. Chauffer sur feu moyen. Former des galettes avec environ 60 ml (1/4 tasse) du mélange de légumes. Cuire dans la poêle, 4 galettes à la fois, environ 3 minutes de chaque côté, en les aplatissant légèrement, jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Égoutter sur une assiette tapissée de papier essuie-tout. Garnir de crème au carvi et de saumon fumé. Garnir d’aneth frais, si désiré.