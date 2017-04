( 55 votes )

Gruau sans cuisson à l’avoine et au chia

Préparation: 5 minutes

Attente: 12 heures

1 portion

Ingrédients

180 ml (¾ tasse) de lait d’amande non sucré

80 ml (1/3 tasse) de flocons d’avoine

1 c. à soupe de graines de chia

2 c. à thé de miel

¼ c. à thé de vanille

2 c. à soupe de canneberges séchées ou 1 figue séchée, hachée finement

1 banane tranchée finement

2 c. à soupe d’amandes tranchées, grillées

Instructions

Dans un pot Mason de 250 ml, mettre le lait d’amande, l’avoine, les graines de chia, le miel, la vanille et les fruits séchés. Fermer le couvercle et brasser. Laisser reposer au réfrigérateur toute la nuit. Garnir de tranches de banane et d’amandes au moment de servir.