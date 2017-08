Risotto à la bette à carde et crevettes à l’ail

Cet article n'a pas encore été évalué.

Photo: Erik Putz

Préparation: 15 minutes

Cuisson: 45 minutes

4 portions

Ingrédients

750 ml (3 tasses) de bouillon de poulet faible en sel

3 c. à soupe de beurre

1 échalote, hachée finement

250 ml (1 tasse) de riz arborio

125 ml (1/2 tasse) de vin blanc

1/2 botte de bette à carde verte ou de couleur, tiges et feuilles séparées et hachées

60 ml (1/4 tasse) de fromage de chèvre, émietté

Poivre du moulin

2 gousses d’ail, hachées finement

454 g de grosses crevettes, décortiquées

Préparation

1. Dans une grande casserole, verser le bouillon de poulet et ajouter 250 ml (1 tasse) d’eau. Couvrir et amener à ébullition sur feu élevé. Réduire à feu doux et réserver au chaud.

2. Dans une grande poêle, sur feu moyen, faire fondre 2 c. à soupe de beurre. Y faire revenir l’échalote, environ 3 minutes. Ajouter le riz et remuer jusqu’à ce qu’il soit luisant, environ 1 minute. Verser le vin et poursuivre la cuisson en remuant souvent jusqu’à ce que le liquide soit entièrement absorbé, de 1 à 2 minutes. Ajouter 125 ml (1/2 tasse) du bouillon chaud. Cuire en remuant souvent jusqu’à ce que le bouillon soit presque entièrement absorbé, de 3 à 5 minutes. Répéter avec le reste du bouillon, en ajoutant 125 ml (1/2 tasse) à la fois. Ajouter les tiges de bette à carde après 10 minutes. Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que le riz soit al dente. Ajouter les feuilles de bette à carde et remuer jusqu’à ce qu’elles tombent, de 1 à 2 minutes. Ajouter le fromage de chèvre et poivrer.

3. Dans une grande poêle, sur feu moyen, faire fondre 1 c. à soupe de beurre. Ajouter l’ail et cuire jusqu’à ce qu’il dégage son parfum, environ 30 secondes. Ajouter les crevettes et cuire en remuant souvent jusqu’à ce qu’elles soient rosées, de 2 à 4 minutes. Servir avec le risotto à la bette à carde.