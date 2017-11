Meringues tourbillons

Donne 40 meringues

250 ml (1 tasse) de sucre superfin (ou sucre de fruit ou sucre à dissolution instantanée)

1 c. à thé de fécule de maïs

4 blancs d’œufs, à température ambiante

1/2 c. à thé de crème de tartre

1/2 c. à thé d’extrait de menthe (facultatif)

colorant alimentaire

Placer une grille dans le tiers supérieur du four et une autre au centre. Préchauffer le four à 90 °C (200 °F). Tapisser deux plaques à cuisson de papier parchemin.

1. Dans un petit bol, mélanger le sucre et la fécule de maïs. Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur électrique réglé à vitesse moyenne-élevée, battre les blancs d’œufs avec la crème de tartre jusqu’à ce qu’ils forment des pics souples quand on soulève les batteurs, environ 2 minutes. Incorporer le mélange de sucre, 2 c. à soupe à la fois, en battant jusqu’à la formation de pics fermes et brillants, environ 3 minutes. Incorporer l’extrait de menthe.

2. Fixer une douille dentelée (aussi appelée douille étoile ouverte) de taille moyenne à une poche à douille. À l’aide d’une brochette en bois trempée dans le colorant alimentaire, tracer, à l’intérieur de la poche, deux lignes à la verticale, l’une en face de l’autre. Remplir ensuite la poche de la préparation de meringue.

3. Sur les plaques, former des rosettes de 5 cm (2 po) de diamètre et de 1 cm (1/2 po) d’épaisseur, en les espaçant de 5 cm (2 po).

4. Déposer une plaque dans le tiers supérieur du four, et l’autre au centre. Cuire jusqu’à ce que le dessus des meringues soit ferme, et le dessous sec, environ 2 heures – intervertir les plaques et les faire pivoter à mi-cuisson. Éteindre le four et y laisser reposer les meringues au moins 1 heure. Transférer sur des grilles et laisser refroidir complètement. Les meringues se conservent jusqu’à 1 semaine à température ambiante, dans un contenant hermétique. Ne pas réfrigérer ni congeler.