Spaghetti au homard du Joe Beef

( 28 votes )

«J’ai essayé plusieurs fois de retirer ce plat du menu du restaurant mais j’ai dû le remettre à la demande des clients. C’est simple… et tellement bon. C’est même cochon à dévorer.» – Frédéric Morin, chef et copropriétaire des restaurants montréalais Joe Beef, Liverpool House et McKiernan.

On dit même que l’ex-président des États-Unis, Barack Obama, aurait dégusté ce plat au Liverpool House en compagnie du premier ministre, Justin Trudeau, lors de sa visite à Montréal le 6 juin 2017.

Spaghetti au homard

Ingrédients

2 homards, de 500 à 750 g (de 1 à 1 1/2 lb) chacun

homards, de 500 à 750 g (de 1 à 1 1/2 lb) chacun 500 ml (2 tasses) de crème à cuisson 15 %

de crème à cuisson 15 % 2 c. à soupe de brandy

de brandy 120 g (1 tasse) de petits pois frais ou congelés

de petits pois frais ou congelés 120 g de spaghetti

de spaghetti 4 tranches de bacon, cuites et hachées

de bacon, cuites et hachées Ciboulette

Sel et poivre



À LIRE: Spaghettis au canard confit et à la bette à carde

Instructions

Cuire à l’eau salé les homards environ 8 minutes et les rafraîchir dans l’eau froide. Les couper en deux avec le dos d’un couperet, d’un coup sec. Les décortiquer en prenant soin de garder entière la chair de la queue. Dans une grande casserole, sur feu doux, laisser mijoter les carcasses de homard et la crème 30 minutes. Filtrer dans une passoire fine. Remettre la crème dans la casserole. Saler, poivrer et ajouter le brandy. Réserver. Cuire le spaghetti et l’égoutter. Ajouter à la crème les petits pois, le bacon et le homard en morceaux. Combiner avec le spaghetti cuit. Garnir de ciboulette. Servir aussitôt.

À LIRE AUSSI: 10 recettes pour savourer le homard