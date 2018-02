Pizzas-pitas au hoummos, aux légumes et à la menthe

Cet article n'a pas encore été évalué.

Photo: Michael Graydon

Préparation: 15 minutes

Cuisson: 20 minutes

Donne 4 portions

Ingrédients

1 c. à thé d’huile d’olive

1 petit oignon doux, tranché

4 pains pitas grecs de blé entier

250 ml (1 tasse) de hoummos nature

2 tomates, tranchées finement

1/4 c. à thé de chili broyé

1 poivron jaune, tranché

500 ml (2 tasses) de bouquets de brocoli

250 ml (1 tasse) de feta, émietté

60 ml (1/4 tasse) de menthe fraîche, ciselée

Préparation

Placer une grille au centre du four et l’autre dans le tiers inférieur. Préchauffer le four à 220 °C (425 °F).