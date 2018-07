Bol Bouddha aux falafels

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 30 minutes

4 portions

Ingrédients

180 ml (3/4 tasse) de boulgour moyen

1/2 courge poivrée, les graines enlevées, coupée en quatre, puis en tranches de 1 cm (1/2 po) d’épaisseur

2 c. à soupe d’huile de canola

3/4 c. à thé de sel

12 falafels

60 ml (1/4 tasse) de jus de citron

3 c. à soupe de tahini (beurre de sésame)

1 gousses d’ail, hachée finement

2 c. à thé de miel

1 litre (4 tasses) de jeune roquette

1 betterave moyenne, pelée et râpée

60 ml (1/4 tasse) de graines de courge ou de citrouille,

Préparation

Placer une grille dans le tiers supérieur du four et une autre dans le tiers inférieur. Préchauffer le four à 220 °C (425 °F).

Dans une casserole de grosseur moyenne, amener à ébullition 375 ml (1 1/2 tasse) d’eau. Ajouter le boulgour et réduire le feu. Laisser mijoter, à couvert, jusqu’à ce qu’il soit tendre, environ 15 minutes. Retirer du feu et laisser reposer 5 minutes. Aérer à la fourchette. Enduire les tranches de courge de 1 c. à soupe d’huile et les saupou-drer de 1/4 c. à thé de sel, puis les éten-dre sur une plaque. Faire griller au four sur la grille du haut jusqu’à ce qu’elles soient tendres et légèrement dorées, de 10 à 12 minutes, en les retournant à mi-cuisson. Entre-temps, déposer les falafels sur une autre plaque. Les réchauffer au four, sur la grille du bas, de 8 à 10 minutes. Pour la préparation de la vinaigrette : dans un bol, mélanger le jus de citron, le tahini, l’ail, le miel, 1 c. à soupe d’huile, 1/2 c. à thé de sel et 3 c. à soupe d’eau. Répartir le boulgour dans les bols, ainsi que la roquette, la betterave, la courge et les falafels. Garnir de graines de courge et arroser de la vinaigrette.

À lire aussi: Salade de cresson au crabe