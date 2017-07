Cet article n'a pas encore été évalué.

Brochettes de tofu au gingembre

Préparation : 20 minutes

Attente : 1 heure

Cuisson : 5 minutes

Rendement : 12 brochettes, donc 4 à 6 portions (4 portions si consommées seules, 6 si accompagnées de notre recette de Brochettes de poulet à l’asiatique)

Ingrédients

60 ml de sauce soya (1/4 tasse)

60 ml de miel liquide (1/4 tasse)

2 c. à soupe de ketchup

1 c. à soupe de vinaigre de riz

1 c. à soupe de gingembre frais, râpé finement à la Microplane

1 c. à soupe d’huile de sésame grillé

1/2 c. à thé (ou plus, au goût) de sauce sriracha ou autre sauce pimentée

1 paquet de 350 g de tofu extraferme (*Nous suggérons d’utiliser le tofu de marque Soyarie.)

(*Nous suggérons d’utiliser le tofu de marque Soyarie.) 18 pois sucrés (sugar snap) coupés en deux



Étapes

1 Faire tremper 12 petites brochettes de bois ou de bambou dans de l’eau.

2 Pour la marinade : dans un bol, mélanger la sauce soya, le miel, le ketchup, le vinaigre de riz, le gingembre, l’huile de sésame et la sauce sriracha. Réserver.

3 Éponger le tofu à l’aide d’un essuie-tout. Le couper en morceaux de 2,5 cm (1 po) de largeur et 1,25 cm (1/2 po) d’épaisseur. Mettre le tofu dans un sac hermétique et ajouter la marinade. Fermer le sac hermétiquement et réfrigérer au moins 1 heure ou jusqu’au lendemain. Plus longtemps le tofu marinera, plus foncé il sera. (Voire note). PRÉCHAUFFER LE BARBECUE À FEU MOYEN-VIF ET EN HUILER LA GRILLE.

4 Égoutter les morceaux de tofu (conserver la marinade pour assaisonner l’accompagnement). Enfiler les morceaux de tofu en alternant avec les pois sucrés.

5 Déposer les brochettes sur le barbecue, fermer le couvercle et griller 2 à 3 minutes de chaque côté, jusqu’à ce que le tofu soit marqué. Servir immédiatement.

* Note : Il existe une méthode (plus longue) pour que le tofu absorbe encore plus de marinade. On le met à congeler toute une nuit, puis on le décongèle au réfrigérateur. Une fois qu’il est décongelé, on le presse pour en retirer le maximum de liquide et on éponge bien avec du papier essuie-tout. On le fait ensuite mariner. La texture sera également différente, plus « chewy ».

Idées d’accompagnement

Riz (ou vermicelles de riz), quartiers de lime grillés et légumes grillés tels que tiges de fleur d’ail, poivrons, aubergines asiatiques, shiitakes, etc.

Lisez aussi : Salade de chou-rave style asiatique