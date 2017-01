Cari de lentilles et de courge à la mijoteuse, de Ricardo

( 85 votes )

Cari de lentilles et de courge de Ricardo

Préparation 15 minutes

Cuisson 6 heures

6 à 8 Portions

Ingrédients

750 ml (3 tasses) de bouillon de légumes

1 boîte de 398 ml (14 oz) de tomates en dés

1 boîte de 398 ml (14 oz) de lait de coco

110 g (1 tasse) de lentilles vertes, rincées et égouttées

95 g (1/2 tasse) de lentilles rouges, rincées et égouttées

280 g (2 tasses) de courge Butternut, pelée, épépinée et coupée en dés

1 oignon, haché

1 piment jalapeno, épépiné et haché

5 ml (1 c. à thé) de poudre de chili

1 ml (1/4 c. à thé) de cumin moulu

1 ml (1/4 c. à thé) de coriandre moulue

1 ml (1/4 c. à thé) de curcuma moulu

Sel et poivre

Instructions

Dans la mijoteuse, mélanger tous les ingrédients. Saler et poivrer. Couvrir et cuire à basse température (Low) 6 heures. On peut maintenir à réchaud (Warm) jusqu’à 8 heures. Servir avec du pain naan.

Note

Ne pas mélanger les ingrédients la veille.

À LIRE: Ricardo signe La mijoteuse # 2, un nouveau livre de recettes