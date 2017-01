Chili végétarien à la courge musquée, aux lentilles noires & au kale

Un chili végétarien (et même végétalien, si on remplace le yogourt!) à la courge musquée, aux lentilles noires et au kale: délicieux, vibrant de couleurs et nourrissant. Une recette tirée du blogue The Green Life, par la nutritionniste Sophie Bourdon.