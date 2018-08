Épis de maïs grillés

Préparation: 5 minutes

Cuisson: 8 minutes

6 portions

Ingrédients

6 épis de maïs

Préparation

Préchauffer le barbecue à feu moyen-vif. Huiler la grille. Débarrasser les épis de maïs de leurs feuilles et de leurs barbes. Les cuire sur la grille du barbecue de 8 à 10 minutes, en les tournant toutes les 2 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient légèrement noircis. Transférer dans un plat de service.

Variantes

Pesto et parmesan

Badigeonner les épis de maïs chauds de 80 ml (1/3 tasse) de pesto du commerce et saupoudrer de 125 ml (1/2 tasse) de parmesan râpé.

Beurre à la harissa

Dans un petit bol, mélanger 2 c. à soupe de pâte harissa (une purée de piments vendue en tube) et 2 c. à soupe de beurre fondu. En badigeonner les épis de maïs chauds. Saupoudrer de 2 c. à soupe de menthe fraîche hachée.

À la mexicaine

Dans un petit bol, mélanger 60 ml (1/4 tasse) de mayonnaise, 2 c. à soupe de crème sure, 1 gousse d’ail hachée et 1 c. à thé d’assaisonnement au chili. Badigeonner ce mélange sur les épis de maïs chauds. Saupoudrer de 125 ml (1/2 tasse) de feta ou de cotija (un fromage d’origine mexicaine) émietté et de 3 c. à soupe de coriandre fraîche, hachée finement.

Mayonnaise à la sriracha

Dans un petit bol, mélanger 2 c. à soupe de sriracha, 1 c. à soupe de mayonnaise et 2 c. à thé de miel. Étendre ce mélange sur les épis de maïs chauds et saupoudrer de 1/2 c. à thé de paprika fumé.

À la sud-asiatique

Dans un petit bol, mélanger 2 c. à soupe de beurre fondu, 2 c. à soupe d’oignon haché finement, 1/2 c. à thé de curcuma, 1/2 c. à thé de cumin moulu et 1/4 c. à thé de piment de Cayenne. Ajouter 60 ml (1/4 tasse) de yogourt de type balkan et 2 c. à soupe de coriandre fraîche hachée. Étendre sur les épis de maïs chauds.