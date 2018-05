Saumon et asperges au citron et aux câpres

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 15 minutes

Donne 4 portions

Ingrédients

1 filet de 800 g de saumon (voir Notes)

3/4 c. à thé de sel

2 c. à soupe dejus de citron

1 1/2 c. à soupe d’huile d’olive

1/2 c. à thé de zeste de citron

1 1/2 c. à soupe de câpres hachées

1/2 c. à thé de poivre

1 botte d’asperges parées

2 gousses d’ail pelées et tranchées finement

1 c. à soupe d’aneth frais haché finement

1 citron coupé en quartiers

Préparation

Préchauffer le four à 220 °C (425 °F).Tapisser une plaque avec rebord de papier parchemin.

1. Déposer le filet de saumon, peau des-sous, au milieu de la plaque. Saupoudrer de 1/4 c. à thé de sel.

2. Dans un petit bol, fouetter le jus de citron avec 1 1/2 c. à thé de l’huile, le zeste de citron, les câpres, 1/4 c. à thé de sel et 1/4 c. à thé de poivre. Réserver 1 c. à soupe de ce mélange et étendre le reste sur le filet de poisson.

3. Placer les asperges et les tranches d’ail autour du saumon, et les arroser du reste de l’huile (1 c. à soupe). Saupoudrer de 1/4 c. à thé de sel et de 1/4 c. à thé de poivre. Cuire au four jusqu’à ce que le saumon se défasse facilement à la fourchette, de 12 à 15 minutes.

4. Verser la préparation aux câpres réservée sur les asperges, puis garnir de l’aneth. Servir avec les quartiers de citron.

Trucs