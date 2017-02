Cet article n'a pas encore été évalué.

Galettes de pommes de terre râpées

Préparation: 45 min

Cuisson: 10 min

Rendement: 16 à 18 galettes de 4 po

À LIRE: Compote de pommes à la française

Ingrédients

1 kg de pommes de terre, environ 6 de grosseur moyenne, non pelées

1 œuf

2 c. à soupe de farine tout usage, ou de chapelure de pain azyme

¾ c. à thé de sel

¼ c. à thé de poivre noir moulu

2 à 4 oignons verts, environ ½ tasse, finement tranchés

¼ de persil frais haché

¼ tasse d’huile végétale

À LIRE: Beignet de tofu savoureux au sésame

Instructions

Râper les pommes de terre à l’aide d’une râpe ou d’un robot culinaire muni d’un disque à râper. Avec les mains, presser fermement des poignées de pommes de terre râpées afin d’évacuer un maximum de liquide. Mettre ensuite dans un grand bol. Fouetter ensemble la farine, le sel et le poivre. Incorporer dans les pommes de terre. Ajouter les oignons verts et le persil et mélanger jusqu’à ce qu’ils soient uniformément répartis. Chauffer 1 c. à soupe d’huile à feu moyen dans une grande poêle antiadhésive. Une fois l’huile bien chaude, prendre 1/3 tasse de préparation. Placer dans la poêle et aplatir immédiatement à l’aide d’une fourchette de manière à former une galette de 4 po de diamètre. Le contour sera inégal. Vous devriez pouvoir cuire 3 galettes à la fois. Ne pas les entasser. Cuire jusqu’à ce qu’elles soient dorées et croustillantes, environ 5 à 6 minutes par côté. Placer à découvert sur une plaque à biscuits non graissée et mettre dans un four préchauffé à 250° F afin de les garder au chaud. En ajoutant autant d’huile qu’il vous est nécessaire, répéter les étapes de cuisson avec ce qu’il reste de préparation. Servir avec de la compote de pommes chaude et de la crème sure.

Pour conserver

Faire frire les galettes et les placer sur des plaques à biscuits non graissées. Laisser refroidir complètement, puis couvrir d’une pellicule de plastique. Ou empiler dans un contenant hermétique entre des feuilles de papier ciré. Conserver au réfrigérateur jusqu’à 3 jours ou congeler. Pour réchauffer, mettre les galettes décongelées à découvert au four préchauffé à 400 °F sans superposer durant 10 min. À l’aide d’une spatule, tourner les galettes et poursuivre la cuisson jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes, environ 10 min. Servir immédiatement.

À LIRE: Soupe aux carottes à l’érable

Valeur nutritive

Calories 78

Glucides 10,8 g

Matières grasses 1,5 g